Controlli di polizia: identificati sei abusivi in un’area industriale

Sei persone sono state identificate venerdì nell’ambito di controlli di polizia all’interno di un’area industriale dismessa, in attesa di essere ristrutturata; sono stati tutti segnalati all’Autorità Giudiziaria per ‘invasione di terreni o edifici’ nella forma aggravata essendo l’area di proprietà pubblica. Gli agenti hanno anche recuperato e restituito un cellulare rubato e prestato soccorso ad un 26enne, in apparente stato confusionale, che si aggirava in mutande, nel cantiere della nuova tangenziale di via del Partigiano. I controlli antidegrado sono proseguiti in centro e zona stazione: identificate 133 persone e controllate 5 attività.