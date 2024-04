Corsa in bici nel giorno della Liberazione

Oggi e domani Fiab Forlì parteciperà all’evento nazionale ’Resistere Pedalare Resistere’, che si terrà nel territorio intorno a San Severino Marche, nel Maceratese. In collaborazione con altri gruppi ciclistici provenienti da varie parti d’Italia, l’iniziativa vedrà la partecipazione di Fiab, unitamente a oltre 70 ciclisti provenienti da città come Brescia, Roma, Parma, Perugia, Piemonte e Liguria. "Questa edizione assume un significato particolare poiché abbiamo scelto San Severino come luogo simbolo per celebrare il 25 aprile".