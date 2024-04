"Corso della Repubblica, concluso il 40% dei lavori"

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori di riqualificazione del manto stradale, e non solo, in corso della Repubblica e nelle diverse intersezioni con le strade limitrofe. Lo afferema il Comune in una nota emessa ieri in cui si sèpecificxa che ad oggi "on l’asfaltatura del tratto ricompreso tra via San Pellegrino Laziosi e Piazza Saffi, si sono conclusi circa il 40% dei lavori". Il progetto, avviato lo scorso luglio con risorse derivate la Pnrr, è stato portato avanti più intensamente dalla settimana pasquale, con l’attivazione di diversi cantieri e modifiche alla viabilità e instaurazione di percorsi alternativi per i tratti interessati.

"Le opere di fresatura e asfaltatura dall’intersezione di via San Pellegrino Laziosi/via Fratelli Cairoli fino a piazza Saffi – spiega l’assessore Vittorio Cicognani – ci hanno obbligato a chiudere per un paio di giorni questo tratto di corso della Repubblica. Dal pomeriggio di mercoledì 3 aprile, dopo un grande sforzo da parte di imprese e tecnici del Comune, la situazione è tornata alla normalità".

In questi giorni, il cantiere si è spostato all’altezza dell’ex bar dei Cavalieri e proseguirà lungo il corso a partire dall’ingresso della vecchia pinacoteca. Cicognani conclude con un messaggio alla cittadinanza: "Siamo consapevoli del disagio arrecato dall’allestimento del cantiere, ma stiamo parlando di un progetto davvero importante per la città, un’opera che intende valorizzare sempre di più una delle principali vie di accesso al centro storico, proponendone una versione più attraente e funzionale".

Nel dettaglio, riepiloga il Comune, l’intervento prevede "l’intera riqualificazione della pavimentazione dei marciapiedi, nuovi attraversamenti pedonali, la valorizzazione della pista ciclabile, il mantenimento degli attuali posti auto, la rimozione delle barriere architettoniche, la piantumazione di nuove alberature e l’installazione di nuovi arredi urbani nel secondo e terzo lotto".

Sergio Tomaselli