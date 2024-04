Corso di formazione per colf e badanti

È in partenza il nuovo corso di formazione gratuito per lavoratori domestici, colf e badanti organizzato da Agsg e Ebin Colf in collaborazione con il Consorzio di solidarietà sociale Forlì-Cesena. Un ‘opportunità per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento della mansione. Il corso inizierà il 9 maggio e si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 per un totale di dieci lezioni che verranno effettuate tutte in modalità on line, tramite piattaforma Zoom, tranne l’ultima lezione di martedì 11 giugno che sarà in presenza. I requisiti per partecipare sono i seguenti: avere una buona conoscenza della lingua italiana

ed essere in regola con i documenti (se si è cittadini non Ue). Sarà inoltre indispensabile avere una buona connessione internet ed avere in dotazione smartphone, tablet o pc in quanto il corso si svolgerà online. Il corso è diviso in due parti per un totale di 64 ore: modulo generico (40 ore) riguarda la funzione di colf, gestione e cura dell’ambiente domestico (pulizie quotidiane, lavaggio e stiro degli indumenti, preparazione pasti, gestione piante e animali domestici, utilizzo degli elettrodomestici, contratto collettivo colf e badanti con diritti e doveri: lezione tenuta da un sindacalista). La seconda parte della formazione (modulo da 24 ore) partirà il 19 giugno e proseguirà per sei lezioni fino all’11 luglio nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Per iscriversi e richiedere il modulo di adesione occorre inviare una email all’indirizzo: cssbadanti@gmail.com.

Gianni Bonali