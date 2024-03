Corso per autisti con ’Il Sorpasso’

Prende il via a Meldola un corso per formare nuovi autisti. ‘Generazione Vincente’ e ‘Agenzia per il lavoro’, al fianco della società ‘For.B’, cooperativa sociale

che si occupa di raccolta e smistamento di rifiuti e cura del verde, insieme all’autoscuola ‘Il Sorpasso’ di Meldola (FC), partono, infatti, con un nuovo corso di formazione.

Finanziato da Forma.temp, il percorso nasce con l’intento di sviluppare una vera e propria Academy, con lo scopo di adempiere alla carenza di autisti, favorendo l’ingresso di nuove risorse nel mondo del lavoro. Il corso, finalizzato all’ottenimento della Patente C + Cqc merci e destinato ad un numero di corsisti pari a dieci in possesso della patente di tipo B, prevede una formazione pratica e teorica presso l’autoscuola ‘Il Sorpasso’ ( Via Silvio Pellico, 23) per un totale di 130 ore di lezione, con orario dalle 8.30 alle 12.30 e frequenza dal lunedì al venerdì. Il valore della patente

è di tremila euro e sarà a carico dei corsisti esclusivamente la parte pratica.

Il percorso, che avrà inizio il 2 aprile, prevede un rimborso spese per i frequentanti di circa 500-600 euro lordi. Per i migliori sei partecipanti è previsto, inoltre, un contratto di lavoro della durata

di sei mesi, con zona di impiego a Meldola e provincia di Forlì-Cesena. Per ulteriori informazioni e per formalizzare l’eventuale iscrizione rivolgersi direttamente a: Giacomo Bergamaschi, 348.2873054, e-mail: giacomo.bergamaschi@generazionevincente.it.

Gianni Bonali