"Così investiamo sul nostro futuro"

La cooperativa ‘Forlì Ambiente’, specializzata in pulizie industriali, trasporto e smaltimento rifiuti, è sponsor per la quarta volta di Cronisti in classe. Nata nel 2015 su iniziativa di un gruppo di dipendenti che hanno deciso di prendere le redini di un’azienda che stava andando in default, da allora non si è mai fermata e anzi si è migliorata sempre di più, puntando su obiettivi sempre più ambiziosi in termini di innovazione sostenibile e rispetto per l’ambiente. "Negli ultimi anni – sottolinea il presidente Marco Martelli (foto) – abbiamo effettuato significativi investimenti nel rinnovo della flotta aziendale e attualmente il 65% dei mezzi sono dotati di tecnologia Euro 6. In particolare, uno dei mezzi è dotato di un sistema di depurazione e riutilizzo dei liquidi aspirati, riuscendo così a limitare l’utilizzo di acqua pulita e a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire. La cooperativa ha in programma di continuare su questa strada anche per i futuri mezzi, assicurandosi che siano costruiti con caratteristiche all’avanguardia per migliorare costantemente la sostenibilità". Non solo: "Due anni fa, è stato avviato un piano di investimento per modernizzare le tecnologie legate alle video-ispezioni e mappature all’interno della cooperativa. Oggi la cooperativa dispone di un drone specializzato per spazi confinati, consentendo di raggiungere luoghi inaccessibili ai sistemi tradizionali di video-ispezione. Silos, ciminiere, vasche interrate, caldaie, atomizzatori, gallerie sono solo alcuni esempi di situazioni che il drone può controllare rapidamente garantendo al contempo la sicurezza del personale. Parallelamente all’acquisizione delle nuove tecnologie, Forlì Ambiente ha investito nella formazione del personale e nell’acquisto di software specifici per elaborare i dati raccolti, generando così valore per i clienti. "Attualmente – conclude Martelli – abbiamo un organico di 75 persone. Inoltre ci avvaliamo di numerose collaborazioni esterne con professionisti. Le sfide affrontate nel corso degli anni hanno favorito un costante dialogo e instaurato un clima di fiducia, generando un aumento delle commesse e nuovi stimoli per migliorarsi".