Costumi e Preraffaelliti della Belle Epoque: mostra in centro

Si aprirà alle 18.30, per restare visibile al pubblico nei mercoledì e sabati di giugno dalle 18.30 alle 22 fino a sabato 29, la mostra della sarta storica e costumista Ariane Lanchais ‘Costumi ed estetica nei Preraffaelliti della Belle Epoque’, in centro storico presso Fedifo Lab and Shop di via De Amicis 10, di proprietà della sarta ricamatrice Federica Siboni. Spiega l’ideatrice Ariane Lanchais: "I costumi da me realizzati sono cinque, alcuni dei quali ispirati a quadri in mostra al San Domenico, e illustrati da alcuni scatti fotografici". A proposito del rapporto fra le sue creazioni con la mostra commenta Lanchais: "I costumi sono parte integrante della narrazione dei quadri preraffaelliti. Esistevano diversi manuali ottocenteschi di costumi storici a cui gli artisti potevano fare riferimento, ma l’importanza di ritrarre la realtà implicava la confezione degli stessi per la posa artistica. Tuttavia il costo di realizzazione era elevato allora come ora. Gli artisti pertanto ricorrevano allo stesso abito più volte oppure attingevano ad un repertorio condiviso, probabilmente all’interno dei circoli artistici. L’osservatore attento si diverte allora a riconoscere i dettagli che accomunano i quadri di uno stesso autore o di artisti contemporanei. Il visitatore viene dunque invitato ad un gioco di reminiscenze attraverso l’osservazione diretta dei dettagli e dell’insieme, sia dei costumi che delle opere fotografiche. Il divertimento sta nel richiamo alle opere pittoriche di riferimento, senza cadere però in un anodino gioco delle differenze. Oltre agli indizi lasciati lungo il percorso, il suggerimento più utile è quello di abbandonarsi alle sensazioni evocate". Lanchais, sarta storica e costumista, ha realizzato il progetto insieme ad altre tre donne amiche legate "dall’amore per l’arte e per la bellezza": la fotografa ritrattista Tania Melnikova, la makeup artist e modella Arianna Farolfi e la modella Margot Versari.

Quinto Cappelli