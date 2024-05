Croce Rossa, Luongo presidente. Ecco qui la nuova squadra

La presidente del Comitato Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa Italiana, Debora Luongo, è stata confermata nella carica per i prossimi 4 anni.

Si è svolta, infatti, lo scorso 19 maggio l’assemblea dei soci volontari del comitato che hanno votato il rinnovo del consiglio direttivo, confermando, appunto, alla presidenza Luongo che nel 2020 era diventata la prima donna al comando dell’associazione.

La nuova squadra si compone di Andrea Casalboni, dall’esperienza più che decennale nelle attività di logistica e protezione civile; Paride Zamagna, forlimpopolese attento ai bisogni del territorio; Tania Allegni, bertinorese impegnata nelle attività sanitarie e vicina ai bisogni dei più fragili e, consigliera Giovani, Giorgia Maraldi.

Una delle priorità del consiglio entrante è potenziare l’impegno sul territorio aumentando la collaborazione con le altre associazioni, sia in ambito sociale, creando rete per migliorare il sostegno ai più fragili con un aiuto concreto, sia con le associazioni di volontariato impegnate in progetti per la Comunità.

Grande impegno sarà rivolto anche alla programmazione di corsi avanzati, per i propri volontari e operatori, per garantire formazione continua e specializzata. Corsi saranno rivolti anche alla comunità, alle scuole e alle aziende per condividere nozioni di base di primo soccorso, prevenzione, sensibilizzazione.

