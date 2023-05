Cronisti in Classe 2023 a Forlì: ecco tutti i premiati

Forlì, 29 maggio 2023 - E' giunta al termine anche questa edizione di Cronisti in Classe, l'iniziativa pensata dal Resto del Carlino e realizzata grazie all'impegno degli sponsor: Accademia Perduta/Romagna Teatri, Fondazione Carisp, Confcooperative, Coldiretti, Alea Ambiente, Forlì Ambiente, La BCC.

Gli studenti delle scuole medie di Forlì e del comprensorio, durante l'anno, si sono cimentate nella realizzazione di articoli di giornale che sono stati pubblicati sulle pagine del Carlino. Una giuria ha attentamente letto tutti gli elaborati e stilato una classifica.

Partiamo dai quarti posti: un pacchetto di abbonamenti alla prossima stagione del Piccolo, donati da Accademia Perduta/Romagna teatri, va alla scuola Zangheri; Alea Ambiente regala un buono da 300 euro da ‘Buffetti’ per la scuola media di Forlimpopoli; quarto posto ex aequo per le scuole Benedetto Croce, Virgilio di Predappio, Maroncelli, Palmezzano e Bertinoro. Il premio di Coldiretti va alla scuola media di Rocca, che si classifica al quarto posto insieme a Dovadola e Castrocaro.

Modigliana, che non ha potuto essere presente perché i collegamenti con il paese sono ancora interrotti, ha ricevuto virtualmente la sua targa durante una commovente videochiamata. Coldiretti ha premiato anche la scuola Mercuriale dei Romiti che riaprirà solo domani dopo l’inondazione.

Ma veniamo al podio: al terzo posto c’è la scuola media di San Martino in Strada che riceve un buono di 100 euro da spendere da Comet. Il buono, con un valore di 30 euro in più, va anche al secondo posto, ovvero l’istituto comprensivo di Galeata e Civitella. Al primo posto assoluto (buono da 300 euro) si classifica la Caterina Sforza.