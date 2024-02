Cronisti in classe, si riparte il 6 febbraio

Sta per prendere il via la 22ª edizione di Cronisti in Classe, progetto culturale e di educazione civica promosso da il Resto del Carlino e rivolto agli alunni delle scuole medie. L’iniziativa si propone di consolidare il legame tra scuola e informazione, avvicinando i ragazzi al mondo della carta stampata: il modo migliore per farlo è quello di scendere in campo e diventare protagonisti attivi. Perciò chiediamo agli studenti di mettersi alla prova: ogni classe partecipante, guidata dai docenti, si impegna nella realizzazione di articoli di giornale che, esattamente come i testi che vengono redatti dai giornalisti, usciranno nelle edizioni del Carlino. Un vero e proprio ‘Campionato di giornalismo’, il cui inizio è fissato per martedì 6 febbraio quando sul Carlino inizierà la pubblicazione degli elaborati che proseguirà fino al termine di maggio. Per l’intera durata del progetto, ogni classe coinvolta riceve gratuitamente – nei giorni di pubblicazione degli elaborati – alcune copie del giornale: un modo per confrontarsi con i lavori proposti dalle altre scuole e per commentare le altre notizie di attualità contenute nel quotidiano. All’iniziativa è collegato un sito web, ricco di contenuti multimediali e schede interattive a disposizione dei ragazzi e dei loro insegnanti: paginailrestodelcarlino.cronistinclasse.it/materiali-didattici/. Ma ecco quali saranno le scuole che prendono parte quest’anno all’iniziativa. Di Forlì città partecipano le scuole medie: Benedetto Croce, Caterina Sforza, Maroncelli, Mercuriale, Palmezzano, Zangheri e Orceoli. Si confermano anche la ‘Marinelli’ di Forlimpopoli e la ‘Amaducci’ di Bertinoro. In gara l’istituto comprensivo di Predappio con i ragazzi di Predappio e Premilcuore e il comprensivo ‘Valle del Montone’ che include le scuole di Castrocaro, Rocca San Casciano e Dovadola. Si conferma l’istituto comprensivo di Civitella con i plessi di Galeata e Cusercoli. Invieranno i loro articoli anche gli studenti della scuola ‘Silvestro Lega’ di Modigliana.

Testi a cura di Sofia Nardi