Cumpagnì dla Parochia di Carpena in scena con ’ ‘Do… Ov…’

Per la rassegna del teatro dialettale al Piccolo di Forlì, domani sera, ore 21, la Cumpagnì dla Parochia di Carpena presenterà lo spettacolo intitolato ‘Do… Ov…’, commedia brillante di Romano Comandini.

La rassegna è organizzata in collaborazione con la cooperativa Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia.

La storia si svolge nella modesta abitazione di Paolo e Beatrice che ospitano Bianca, una eccentrica cugina benestante, con la speranza che possa contribuire all’economia famigliare molto instabile. I due coniugi faranno di tutto per fare in modo che i loro due figli possano ereditare gli averi della parente, ma ben presto si accorgeranno che gestire Bianca non è così semplice come pensavano.

Prevendite (0543.26355): presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato,

ore 10-13 e 16-18. Nella sera

di spettacolo, la biglietteria del Piccolo aprirà alle 20. Prezzo biglietti: Biglietti 7 euro (posto unico). Info: 0543.64300.