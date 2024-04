Cuscini bio, nuova sede a Carpena

Sensibilità verso la natura e l’ambiente, rispetto per gli altri e per la vita. Saranno i temi trattati all’evento organizzato da Cuscini Bio nel nuovo spazio espositivo dell’azienda in via Decio Raggi 411/c domani alle 15. Non la solita inaugurazione, ma un pomeriggio di riflessione sulla sostenibilità. L’iniziativa ha come titolo ‘La sostenibilità non è un gioco’. L’evento di domani sarà il primo di una serie di incontri per avviare una discussione sull’importanza dello spreco zero e del riuso. Ci sarà l’associazione Futura che accompagnerà i partecipanti dalle 15 in un viaggio alla scoperta dell’ambiente: muniti di guanti e pinze, guideranno i presenti in una raccolta differenziata nella zona di Carpena e insegneranno come separare i rifiuti.

Alle 16 l’evento proseguirà nella sede di Cuscini Bio dove si parlerà di Fast Fashion e buone pratiche sostenibili. Verrà inaugurato anche il murale realizzato dall’artista cesenate Simone Cannolicchio.

Seguirà un buffet vegan con prodotti senza glutine.