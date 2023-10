Cusercoli, arriva la Casa dell’acqua

Sarà installata anche a Cusercoli la Casa dell’Acqua. Infatti il Comune di Civitella consapevole che l’acqua è un bene di tutti e che, in particolare, l’acqua erogata dalla pubblica rete è buona, sicura e controllata in numerose occasioni, in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l’interesse a proseguire le iniziative di sostenibilità ambientale, rivolte all’utilizzo dell’acqua di rubinetto e la conseguente riduzione di rifiuti plastici, anche con l’installazione di una Casa dell’Acqua a Cusercoli dopo quella installata da anni nel piazzale Enrico Berlinguer a Civitella.

Tra i promotori del progetto il consigliere comunale Juri Cangini, volto noto nel mondo del volontariato e molto sensibile ai temi ambientali. "L’amministrazione comunale ha individuato il luogo dove installare la casetta dell’acqua nell’area verde a fianco della sala polivalente di Cusercoli, in quanto l’area in questione dispone delle caratteristiche di visibilità e centralità rispetto al centro abitato, di accessibilità protetta per i pedoni e di facilità di allaccio alla rete idrica ed alla rete elettrica. La promessa fatta ai cittadini di Cusercoli che vanno in tanti a Civitella per usufruire del servizio è stata mantenuta". Il progetto prevede una spesa complessiva di 20.800 euro, 15.000 euro per la fornitura e l’installazione della Casa dell’acqua e oltre 2 mila euro per la realizzazione della piazzola e gli allacciamenti a luce ed acqua. Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Dattoli.

"La Casa dell’Acqua rientra in un progetto di lungo periodo per ridurre l’uso della plastica e stimolare i cittadini al consumo di acqua pubblica. L’amministrazione comunale da alcuni anni attua una politica attenta all’ambiente e lo fa mediante delle politiche di sensibilizzazione per un maggiore uso dell’acqua pubblica sia nelle case sia nelle scuole, eliminando le bottiglie di plastica e offrendo un’opportunità di risparmio ai cittadini. La Casa dell’Acqua diventerà così anche un punto di aggregazione sociale essendo vicina non solo alla sala polivalente ‘Giulietta Masina’, ma agli edifici delle scuole dell’infanzia statale e paritaria di via Andrea Costa".

Oscar Bandini