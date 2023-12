Da Babbo Natale alle star del web . Le feste diventano ’Formìdabili’

In centro storico si sono da poco accese le luminarie, ma anche nel distretto commerciale Formì si prepara al Natale: da domani fino al 6 gennaio arriva ‘Un Natale Formìdabile’: installazioni, spettacoli dal vivo, incontri con le celebrità del web e anche un concorso a premi.

Il calendario delle feste prende il via a partire da domani alle 16 quando arriverà a Pieveacquedotto la ‘Space Family’, composta da Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, che ogni giorno sui social raccontano le peripezie della loro famiglia conquistando milioni di followers.

Il cartellone degli eventi si sposta quindi a sabato prossimo, 9 dicembre, con la presenza di una content creator, Aurora Baruto, seguitissima sul web.

Domenica 10 dicembre ecco un altro intrattenitore social: si tratta di Gianmarco Zagato, che oltre ad avere un canale di video tra i più seguiti in Italia, ha scalato le classifiche dei romanzi più venduti con i suoi thriller a sfondo paranormale. Il 17 dicembre è previsto un momento di puro divertimento per i bambini con i personaggi dal vivo dei Barbapapà.

Emozioni sportive il 23 dicembre con la corsa ‘Babbo running’. Infine, il 6 gennaio si chiude con le animazioni e le canzoncine per i più piccoli delle ‘Coccole sonore’. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 16, tranne la ‘Babbo Running’ che inizierà alle 15. Gli incontri avranno luogo in quello che sarà il fulcro delle animazioni a tema per tutto il periodo festivo: lo scintillante villaggio di Babbo Natale, costruito dallo scenografo modenese Lorenzo Lunati.

Dopo avere calcato le scene musicali come batterista dei Rats per tutti gli anni Novanta, Lunati ha iniziato una proficua attività di scultore e costruttore di strutture a tema per eventi, marchi della moda e parchi di divertimento. Tutto il periodo delle feste sarà accompagnato, inoltre, da un concorso a premi (le modalità di partecipazione dettagliate sono disponibili nei punti vendita e nel sito di Formì).

Per ogni acquisto di almeno 15 euro presso i negozi che aderiscono all’iniziativa si avrà diritto a una cartolina grazie alla quale si parteciperà all’estrazione finale di un viaggio nel parco divertimenti di Disneyland Paris per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini.