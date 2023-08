Da domani pagamento delle pensioni negli uffici

Poste Italiane comunica che in tutti i 42 uffici postali del Forlivese le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento da domani. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire

la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale. I cognomi dalla A alla C domani; dalla D alla K sabato (solo mattina); dalla L alla P lunedì 4 settembre; dalla Q alla Z martedì 5 settembre.

Per risparmiare tempo ed evitare le attese, si consiglia di usufruire dei sistemi di

prenotazione online.