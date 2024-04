Da Forte dei Marmi a Castrocaro. Il ritorno del mercatino itinerante

Torna l’appuntamento con ‘Domenica di shopping nel borgo’ domani a Castrocaro. Dalle 8 alle 19 viale Marconi si colorerà grazie alle numerose bancarelle del Mercatino da Forte dei Marmi: tante piccole boutique a cielo aperto che esporranno tra le mille proposte, oltre a capi di abbigliamento e accessori, il gettonatissimo artigianato di qualità. Ma come sempre, le opportunità di acquisto non si limiteranno ai prodotti degli stand versiliesi. Dopo la parentesi terrasolana legata all’organizzazione del Giro di Romagna, il mercato contadino a chilometro zero con prodotti enogastronomici stagionali del territorio si riappropria dell’abituale teatro del parcheggio Poggiolini.

Nel corso della giornata non mancheranno le attività di intrattenimento: nel pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con il giochi di strada di Nonno Banter in piazza Paul Harris (area a fianco del Gran Caffè 900); previste anche le incursioni del gruppo ’All’incirco’ con lo spettacolo ‘Musica tra le nuvole’ con protagonisti bizzarri musicisti sui trampoli. La gita domenicale castrocarese offrirà anche l’occasione di visitare la millenaria fortezza sulla rupe o il Palazzo pretorio di Terra del Sole, aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro (4 euro il ridotto per over 65, ragazzi dai 7 ai 14 anni e docenti); i bambini fino ai 6 anni, i residenti nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, i disabili con accompagnatore entrano gratuitamente. Per informazioni, contattare l’ufficio di informazione turistica allo 0543.769631 - whatsapp 350.5193970, mail info@castrocarotermeterradelsole.travel. Prossimo appuntamento con le "Domeniche di shopping nel Borgo" domenica 10 novembre.

Francesca Miccoli