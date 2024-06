Dal mondo al municipio. Anche gli stranieri in corsa

Anche le liste elettorali cominciano a rispecchiare una società che cambia. E così alcuni partiti (anche nel centrodestra) candidano cittadini stranieri. Sono italiani, altrimenti non potrebbero presentarsi, ma nati all’estero. E spesso anche cresciuti, in luoghi che vanno dall’Ucraina all’Africa. Portano in politica la loro visione di uno dei temi chiave, la gestione dell’immigrazione, di cui loro stessi sono stati protagonisti tra difficoltà e opportunità.

Detto che la scelta tra i candidati stranieri era comunque forzatamente limitata, in questo ciclo di interviste il Carlino cerca di ‘bilanciare’ la presenza dei 4 schieramenti e degli 11 partiti che li compongono: oggi due di centrosinistra e uno di centrodestra, altre volte accade il contrario.

Giovedì 23 maggio abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia, venerdì 24 agli alluvionati, mercoledì 29 agli sportivi, mercoledì 30 alle professioni sanitarie, ieri ai giovani.