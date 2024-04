Dalla studentessa Abbiati all’avvocata Zecchini. Capolista il consigliere uscente Marchi, ex IV

Ecco tutti i 32 candidati (con età e professione) per il consiglio comunale della lista civica RinnoviAmo Forlì, che appoggia appunto alle amministrative Graziano Rinaldini e il centrosinistra.

I candidati sono: Arianna Abbiati (23 anni) studentessa; Luigi Ascanio (70) pensionato e presidente Studi storici del Risorgimento; Andrea Avanzolini (51) medico ospedaliero; Annalisa Balestra (49) dirigente d’azienda; Dario Bettini (53) medico ospedaliero; Renata Biondi (67) pensionata attiva nel volontariato sociale; Alessandro Bravi (47) ingegnere informatico; Anna Cicognani (72) pensionata, attiva nel volontariato sindacale; Elena Colangelo (45) pedagogista; Giacomo Foglietta (45) orientalista; Matteo Gironi (23) membro associazione Futura Aps; Stefano Giuliani (46) agricoltore; Antonella Greggi (62) imprenditrice; Patrizia Grementieri (62) pensionata, ex dirigente infermieristica; Marino Mambelli (61) pubblicista; Samanta Mambelli (49) docente; Silvia Mambelli (65) pensionata, ex docente direttrice professioni infermieristiche; Massimo Marchi (61) consigliere uscente; Francesco Marino (37) ingegnere elettronico; Antonio Morgagni (66) docente; Grazia Pace (80) pensionata, attiva nel volontariato sindacale; Antonio Palumbo (57) agente letterario; Franca Patuelli (70) pensionata, ex operatrice socio-sanitaria; Daniela Poggiali (64) architetta; Enzo Prati (74) ex funzionario comunale in pensione; Martina Pretto (33) infermiera; Francesca Resta (50) ingegnera elettronica; Ihor Savitskyy (57) commerciante; Davide Stagi (24) neolaureato in Economia e Scienze Politiche; Sauro Urbini (78) pensionato ex primario ospedaliero; Elisa Zecchini (29) avvocata.

p. m.