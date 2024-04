Dardi, inaugurato il comitato:: "Sarà un Comune aperto e capace"

Ieri in piazza Don Minzoni è stata inaugurata la sede del Comitato elettorale ‘ViviAMO Modigliana - Jader Dardi sindaco’. Presenti la vicesindaca Alice Lancioli, portavoce dell’associazione, assessori e consiglieri di maggioranza: un’occasione di incontro tra possibili candidati e cittadini per il rinnovo dell’amministrazione comunale. "Dal confronto delle scorse settimane ho ricevuto lo stimolo a propormi – spiega Dardi – e promuovere la costituzione di una nostra lista, che vuole essere autonoma e parlare alla città, aperta al contributo di uomini e donne e impegnata per la ricostruzione del territorio dopo le devastazioni del maggio di un anno fa, rilanciando la comunità grazie alla collaborazione con associazioni, cittadini, imprese, mondo del volontariato, scuola e professioni". La sede servirà "a mettere in condizione la lista di avere uno spazio aperto in cui organizzeremo incontri coi cittadini e le associazioni sui temi e le proposte che vogliamo portare all’attenzione degli elettori di Modigliana". In caso di vittoria bis, il sindaco assicura che il suo "sarà un comune aperto, capace e al centro delle relazioni con altri territori, per promuovere la ricostruzione e un nuovo sviluppo per la comunità". Nei prossimi giorni sarà annunciata in un incontro pubblico la lista coi noomi e "servirà per proseguire e dare nuovo slancio al corso amministrativo e politico avviato nella nostra città".

Giancarlo Aulizio