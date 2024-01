Debora Villa al Fabbri con ’Esaurimento globale’

Per la rassegna Teatro Comico, oggi alle 21, al Teatro Diego Fabbri di Forlì sarà in scena lo spettacolo in prima nazionale ‘Tilt - Esaurimento globale’ con Debora Villa, autrice anche del testo con Carlo Gabardini. L’esaurimento globale della società è determinato da molti fattori come le guerre, la pandemia, il clima, i terremoti, la politica e tanta paura e insicurezza che rendono la vita sempre più difficile. Lo spettacolo è un’indagine sulla attuale società coinvolta in tutti i settori: dalle risse negli ospedali ai politici che fanno di tutto per ricevere consensi, per non parlare poi dei complottisti e degli haters.

Debora Villa si forma negli anni tra il 1993 e il 1996 frequentando la scuola di teatro ’Quelli di Grock’ e, successivamente, il laboratorio per attori tenuto da Raul Manso. Nel ‘95 Crea a Saronno con tre amici l’Associazione Culturale SpA (Società per Artisti) che si occupa di spettacolo e realizza corsi e laboratori di teatro, di musica e di danza.

Oggi si muove fra satira, racconto e comicità per gestire questo ‘esaurimento globale’. La risata, infatti, è per lei motivo di speranza e di forza per sopravvivere perché ""Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche, la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva. La capacità di ridere – dice Debora Villa – rappresenta un modo un modo per riaffermare la nostra umanità, per ritrovare la connessione umana. Perché esiste ancora una possibilità: ridere insieme delle nostre disgrazie. Del resto ’una risata vi seppellirà’ si diceva tempo fa e mai come adesso questo detto può essere attuale". Informazioni per i biglietti: 0543.26355.

r.r.