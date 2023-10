Alle 17.30, presso il Giardino de ‘La Cocla’, via Andrelini 59, Forlì, si svolgerà un incontro dal titolo “Delizie d’autore nel verde: letture in prosa e in poesia”, con la partecipazione di Ginevra Garavini, Daniela Gaudenzi, Laura Pezzi e il coordinamento di Dianora Della Torre. L’incontro sarà introdotto da Gabriele Zelli che, oltre a presentare le protagoniste del pomeriggio, racconterà brevemente la storia del luogo e degli edifici circostanti. Garavini è nata a Forlì nel 2007 e vive in città dove frequenta il liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. È appassionata di pattinaggio corsa, suona la chitarra classica ed elettronica ma soprattutto ama leggere. Gaudenzi è stata docente di lingua straniera nella scuola superiore e le sue passioni sono il teatro, la letteratura, i viaggi e la scrittura.

Laura Pezzi è nata e vive a Forlì. Pur svolgendo l’attività di biologa, memore della formazione umanistica scolastica, ha iniziato a scrivere poesie realizzando un desiderio e un sogno rimasti sopiti per anni. Il Giardino di via del Andrelini sarà aperto dalle ore 17.00 per poter ammirare liberamente

la spettacolare fioritura di migliaia di ciclamini. Ingresso libero.