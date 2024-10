Demolita una parte del mercato

Nelle scorse ore è stato abbattuto un edificio in via Matteucci, alle spalle del mercato coperto (nella foto di Alessandra Salieri). Si tratta di un edificio di pertinenza della stessa area del mercato, abbandonato da ormai molto tempo. La demolizione, già comunque prevista, è stata pensata anche nell’ottica dell’inizio di altri lavori, ben più imponenti, che riguarderanno la ex scuola Flavio Biondo. Infatti, per impattare il meno possibile sulla strada,evitando limitazioni della circolazione, sarà proprio nello spazio lasciato dall’abbattimento che verrà collocata la gru che lavorerà al cantiere. La ‘Flavio Biondo’, da parte sua, sarà oggetto di un investimento di 4 milioni che serviranno per darle una nuova vocazione: diventerà un presidio anche notturno dei vigili urbani. I lavori rientrano in quelli finanziati dal Pnrr, quindi dovranno necessariamente essere eseguiti entro il 2026, una data limite che impone l’imminente via ai cantieri.