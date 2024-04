D’Eramo (Lega) visita due aziende. Atteso Mammi (Pd)

Per un giorno, l’agricoltura sarà al centro della campagna elettorale: entrambi gli schieramenti hanno in programma un appuntamento su questo tema, con ospiti di rilievo. Si comincia alle 13.30, con il sottosegretario alle Politiche agricole e alla Sovranità alimentare Luigi D’Eramo (foto in alto), leghista, che visiterà OrtoMio (via Zampeschi) e subito dopo l’azienda agricola Guidi (via Brasini), dove incontrerà anche il sindaco Gian Luca Zattini. Ad accompagnare l’esponente del Governo sarà il deputato e segretario romagnolo del Carroccio Jacopo Morrone, che critica le "miopi direttive ideologiche dell’Unione Europea che minacciano l’agroalimentare".

Si parlerà invece di "mercato, politiche di settore e cambiamento climatico" alle 20.30 presso l’azienda Fratelli Villa (via Lughese 349, a Villafranca) con il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini e Alessio Mammi (foto sotto), assessore regionale all’agricoltura. Si parlerà anche di alluvione, in una zona duramente colpita dalle esondazioni dello scorso maggio.