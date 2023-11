Deve scontare 7 anni di pena: arrestato

Un 30enne forlivese è stato fermato dalla polizia in esecuzione di ordine di carcerazione. L’uomo era stato condannato con cinque diverse sentenze a suo carico a un cumulo di pena di 7 anni per episodi commessi tra il 2021 e il 2022.

Il curriculum del 30enne è sostanziato da aggressioni, inseguimenti, risse, furti e una rapina. Dalle indagini esperite dagli agenti, il 30enne è risultato "uno dei principali riferimenti della microcriminalità cittadina e della provincia". Decine sono stati gli interventi "per aggressioni, minacce e violenze a personale delle forze di polizia in occasione dei controlli, come anche episodi di furto a danno degli esercizi commerciali" informa una nota della questura. Sul conto del 30enne anche "aggressioni a donne con cui aveva intrattenuto relazioni sentimentali". Nel conto dell’uomo anche un inseguimento per le vie della città, dopo che, alla vista di una pattuglia della polizia, era fuggito sfrecciando a 150 chilometri orari per le vie del centro, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti e di altri conducenti.