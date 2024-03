Dibla, il dolore degli amici: "Forlì non sarà la stessa". Silenzio e dedica in disco

È una cascata di cuori, di colombe e di messaggi di cordoglio il profilo instagram di Davide Di Blasio, per tutti ‘Dibla’, il ventunenne che ha perso la vita nella nebbia di Piacenza venerdì mattina, in un terribile schianto dove è rimasto vittima anche un 26enne di origini pakistane, mentre un terzo ragazzo, minorenne, anche lui straniero, versa in gravissime condizioni.

Diplomato nell’estate del 2022 all’istituto commerciale Matteucci, dove frequentava la classe 5ª A, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, venerdì mattina ‘Dibla’ assieme ad altri due, è salito per l’ultima volta sulla Clio nera. Al km 56 dell’A1, direzione Milano-Lodi ma ancora in territorio provinciale di Piacenza, l’auto ha sbandato, forse a causa della fitta nebbia, è finita sullo spartitraffico di cemento per poi impattare fatalmente contro un camion. Uno schianto che ha coinvolto altri veicoli, tanto che nel bilancio finale figurano anche altri 5 feriti, seppur in modo non grave.

La nebbia, dicevamo, come probabilissima causa dell’incidente, era talmente fitta che l’elimedica partita da Parma non è potuta atterrare a causa della scarsa visibilità.

E nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di affetto che amici e conoscenti hanno rivolto a ‘Dibla’. Un ultimo saluto social. Chi con un pensiero, chi con una frase. Chi con un semplice cuore. Sono centinaia quelli che hanno lasciato una dedica al ventunenne. "Riposa in pace Dibla – scrive Mariah su Facebook in mezzo a un mare di cuori –, verrai sempre ricordato per la splendida persona che eri. un abbraccio fortissimo e sentite condoglianze alla famiglia". Federica le fa eco: "Ciao Angelo buono. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Mancherai tantissimo".

"Riposa in pace Davidino, ti vogliamo tanto bene. Proteggici da lassù, ti voglio tanto bene topolino", invoca invece Karolina. Giulia infine, amica di famiglia, affida ai social il dolore di tutti, anche della madre: "Riposa in pace e proteggi la tua mamma da lassù. Oggi era devastata dal dolore ... mi stringeva il cuore a sentirla urlare dalla disperazione... queste cose non devono succedere, destino crudele... un bacio al cielo Davide".

Anche il profilo Instagram del ragazzo non è da meno. "Ciao amico mio, riposa in pace", scrive Andrea, con due cuori a corollario del messaggio. "Vola in alto bro", lo saluta Filippo. Chiara affida un pensiero invece alla sua stories: "Forlì non sarà più la stessa senza di te, sempre amato da tutti, non scorderemo mai la tua carica e il tuo sorriso contagioso. Sempre pronto a dire e fare la cosa giusta, onesto e sincero come pochi. Un ragazzo puro a cui la vita è stata strappata troppo presto". Tantissimi gli amici che lo taggano in una foto, un ricordo. Sotto uno di questi, Federica lo ringrazia: "Ciao angelo buono. Grazie per esserti sempre preso cura di Gioia, di averle sempre strappato un sorriso anche nei momenti difficili e di esserle sempre stato vicino senza mai abbandonarla. Sarai sempre con noi. Mancherai tanto tanto davvero".

Un giovane conosciuto e benvoluto da tutti. E nella notte tra venerdì e sabato anche il vocalist del Controsenso, la discoteca di via dei Filergiti, dopo aver chiesto il silenzio in sala, lo ha voluto ricordare: "Ieri notte è venuto a mancare Davide, e noi nel nostro piccolo vogliamo ricordarlo così. Ciao Davide", con ‘See You Again’ di Wiz Khalifa in sottofondo.

