Diocesi, al seminario si parla di potere dell’informazione

L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, diretto da Luciano Ravaioli, propone un ciclo di incontri pubblici dal titolo ‘Al cuore della democrazia: partecipazione tra storia e futuro’. Prima serata domani alle 20.45 al seminario in via Lunga 47 su ‘Il potere dell’informazione fra social e campagne elettorali’. Don Franco Appi, direttore de Il Momento, interverrà su ‘Il ruolo del giornalista: informare, documentare o provocare?’ ed Elena Almangano, di BiblioVerifica, su gli ‘Strumenti per riconoscere una fake news’.