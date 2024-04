Dogane, protocollo con la Camera di commercio in aiuto alle imprese

E’ stato firmato un protocollo d’intesa fra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Camera di commercio della Romagna per fornire alle imprese del territorio una rete informativa, di orientamento e divulgazione in materia di dogana e accise. Il protocollo intende promuovere attività formative e informative, convegni e seminari a titolo gratuito, per favorire la diffusione, tra gli operatori economici, di conoscenze specifiche, con particolare riferimento alle normative, alle prassi e agli adempimenti, nonché alla telematizzazione delle procedure e alla fruizione delle agevolazioni fiscali. "Il Protocollo d’Intesa – ha dichiarato Marco Cutaia, direttore territoriale Agenzia delle dogane – è un passo significativo nella creazione di una rete informativa e formativa solida. L’obiettivo é fornire alle imprese locali strumenti concreti e aggiornati sulla normativa doganale e delle accise, rispondendo alle loro esigenze". "La Camera della Romagna – ha spiegato Roberto Albonetti, segretario generale – é fortemente impegnata nel supportare le imprese del territorio nel proprio percorso di internazionalizzazione e digitalizzazione. In quest’ottica si inserisce la partnership con I’ Agenzia delle dogane per semplificare i rapporti con le imprese e facilitare l’accesso ai servizi. Il nostro impegno comune consentirà di fornire alle aziende le conoscenze e il sostegno necessari a risolvere le problematiche più comuni che un’impresa si trova ad affrontare al giorno d’oggi, stimolando gli imprenditori a sperimentare nuovi mercati per rafforzare la propria competitività".