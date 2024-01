Domani a Forlimpopoli torna Zambianchi, ’profeta della risata’

Il ‘Profeta della risata’ Enrico Zambianchi torna nella sua patria, al teatro Verdi di Forlimpopoli, con ‘L’insipienza artificiale’ domani alle 21. Il detto ‘Nessuno è profeta in patria’ sembra proprio non valere per il comico forlimpopolese che da anni imperversa sui palcoscenici di mezza Italia con qualche capatina in tv. In questo spettacolo Zambianchi raccoglie piccoli particolari dalla realtà che ci circonda e ce li presenta in una luce stravolta ed esilarante. Intero 20 euro, ridotto 15 euro. Info: 0543.1713530, 339.7097952.