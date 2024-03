Domani c’è la ‘Coppi e Bartali’. Via Emilia, stop di quasi 2 ore. Altre 4 di divieti a Bertinoro

Il gran finale della settimana internazionale ciclistica ‘Coppi e Bartali’ sarà domani con partenza e arrivo da Forlì, dopo una tappa di 158 chilometri e 2750 metri di dislivello. Partenza della corsa da piazza Saffi alle 11.40 e arrivo al velodromo ‘Glauco Servadei’ intorno alle 16, con la carovana proveniente da Forlimpopoli lungo la via Emilia, dopo aver percorso quattro giri di un circuito sulle colline forlivesi. Al via 180 atleti e oltre 200 autovetture tra mezzi delle squadre iscritte, dell’organizzazione e delle televisioni (la gara sarà trasmessa in diretta su Raisport ed Eurosport).

Ciò che attende i corridori ha, come sempre in questi casi, dei riflessi anche sulla vita quotidiana della città. Il percorso comincerà a salire fin dai primi chilometri verso Rocca delle Caminate, con successiva veloce discesa verso Meldola. Poco dopo, in località Fratta Terme, si entrerà in un circuito, della lunghezza di 25 chilometri, caratterizzato da due salite principali: Polenta e via Gualdo. Cinque saranno anche i passaggi nel centro di Bertinoro e al primo di questi passaggi sarà assegnato un traguardo volante speciale, dedicato ad Arnaldo Pambianco, posizionato esattamente di fronte alla casa del campione vincitore del Giro d’Italia del 1961 recentemente scomparso.

"Questa tappa sarà la quinta e ultima della corsa – spiega Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia locale – e al termine saranno assegnate la vittoria finale e le maglie delle varie specialità, un bel risalto per la città di Forlì. Vogliamo che sia garantita la massima sicurezza con il minimo disagio per i cittadini".

Tuttavia, spiega, "dalle 14.45 fino al termine della corsa viale Roma verrà chiusa al traffico". Si stima uno stop fino alle 16.30, dunque circa due ore. Stop totale alle auto, lungo il tracciato storico della via Emilia, dall’incrocio con via Campo di Marte al confine col Comune di Forlimpopoli. Saranno consentiti unicamente, fino a quando possibile, gli attraversamenti nei punti presidiati dal personale di Polizia locale, circa 50 sul percorso, grazie a 70 volontari dell’organizzazione.

"Nella mattinata di domani, invece – assicura la sovrintendente Barbara Bovelacci – non ci saranno sospensioni importanti del traffico, anche perché i ciclisti impiegheranno poco tempo per uscire da Forlì e immettersi in direzione delle colline". Ci sarà inoltre il divieto di sosta dalle 7 alle 12.30 nelle vie Giorgio Regnoli, piazzale della Vittoria (lato giardini), via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri e viale dell’Appennino (da via Placucci a via delle Caminate).

Per quanto riguarda Bertinoro, il Comune comunica che il passaggio della corsa dovrebbe andare dalle 12.20 alle 15.45, con divieto di sosta dalle 12 alle 16. Il circuito comprende via Meldola, via Loreta, via Polenta Nuova, via Polenta, via Collinello Centro, strada comunale Paderno, via Settecrociari, via Lizzano, via Casalecchio di Lizzano, via Gualda, via Gualdo, via Collinello, via Gamberone, via Roma, via Saffi, via Cavour, via Cellaimo, via Maestrina e via Trò Meldola. Dopo ogni passaggio della corsa, ci saranno temporanee riaperture alla viabilità.

Gianni Bonali