Domenico Mambrini, andare per castelli: s’inaugura la mostra

Sarà inaugurata domenica alle 16, al Museo Mambrini di Pianetto la mostra fotografica ‘Domenico Mambrini: andare per castelli’ curata da Stefano Ravaioli ricercatore e appassionato cultore di storia della Val Bidente e componente dell’associazione A Spasso, promossa dal Comune di Galeata e dalla Coop di Comunità San Zeno.

"La mostra prende ispirazione – commenta Ravaioli – dalla sezione dedicata ai castelli del volume ‘Galeata nella storia e nell’arte’ di monsignor Mambrini a 89 anni di distanza dalla prima edizione dell’opera". Una iniziativa che servirà per affrontare anche l’attualità della conservazione dei beni architettonici in val Bidente in avanzato degrado come la Rocca di Giaggiolo, Castelnuovo, il Castello di Pianetto, la Torre Bonini e quella della Rondinaia.

o.b.