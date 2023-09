Donati 2.200 per le scuole colpite grazie a un evento in Toscana

Venerdì, in municipio, sono stati consegnati 2.200 euro in aiuto agli alluvionati a favore dell’istituto comprensivo 9, che ha sede a Villafranca: la somma sarà utilizzata per l’acquisto di materiale di primaria necessità. Alla cerimonia era presente la presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, l’assessore Paola Casara, la preside Sonia Mastroleo con la sua vice Manuela Tilli, e Michela del Carlo, la docente che è presidente del premio nazionale Educazione alla Pace e ai Diritti Umani organizzato dal comitato provinciale Agesc di Lucca, che ha ideato l’evento benefico. Agesc è l’associazione dei genitori delle scuole cattoliche. La somma è stata raccolta infatti in occasione della Charity Dinner (con tanto di asta benefica) che si è tenuta tempo fa a Forte dei Marmi, nota località del litorale tirrenico, voluta dall’Agesc, col patrocinio del comune toscano e la collaborazione di una scuola elementare locale.

r. r.