Donne e impresa: un corso di Cna

Scade domani la possibilità di iscriversi al corso di personal branding proposto, solamente a donne, da Cna formazione: sono disponibili ancora pochi posti. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare www.cnafc.it/formazione oppure contattare Gloria Campanini: 3371083305. Gli incontri si terranno a partire dal 13 marzo presso la sede di Forlì di Cna e saranno tenuti dalle docenti Veronica Bridi e Fatima Elghazioui, esperte di digital marketing e comunicazione. Un percorso gratuito di 40 ore, suddivise in dieci incontri, per imparare a gestire in maniera strategica la propria immagine professionale, arricchito da due laboratori pratici. Fra i temi trattati l’approccio strategico al branding e posizionamento, strumenti per la pianificazione, come costruire la propria visual identity, raccontare la propria storia attraverso un piano editoriale e contenuti di valore. Saranno forniti utili spunti e suggeriti strumenti per costruire la propria presenza online, indicazioni su come scegliere i social che meglio si adattano allo scopo, individuare il proprio stile, tono di voce e personalità. Con una puntata sulla business etiquette e sul galateo della comunicazione nell’epoca dell’inclusività e del rispetto delle differenze. Inoltre il laboratorio di grafica, con strumenti e indicazioni su come creare i propri contenuti visivi online, progettando i formati grafici in modo coinvolgente e professionale e il laboratorio di scrittura per il web, che permetterà di lavorare sui contenuti e di conoscere meglio l’arte di scrivere in modo efficace: esempi, risorse e trucchi del mestiere per migliorare la propria comunicazione.

Gianni Bonali