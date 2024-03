Donne e ricerca, una carrellata di relatrici

Archiviata con successo la ventesima edizione dell’’incontro 8 marzo’ e in attesa del tradizionale appuntamento con Inkiostrodonna, in calendario al crepuscolo della primavera, voceDonna torna in pista con un evento pubblico: domani alle 10 la residenza municipale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà il convegno ‘Femminismo - medicina - ricerca’.

L’evento sarà presentato da Annalisa Crociani, vicepresidentessa di voceDonna mentre la leader del sodalizio socio-culturale Carla Grementieri, biologa e ricercatrice della storia delle donne, curerà l’introduzione e il coordinamento dell’incontro. Aprirà la conferenza Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del diritto e direttore del Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia: l’intervento sarà incentrato sul tema ‘Tra medicina, emancipazione, politica. Anna Kuliscioff e noi’.

A seguire, Paola Possanzini, anatomopatologa dell’Ausl Romagna - Forlì, coordinatrice della commissione pari opportunità e dell’osservatorio di medicina di genere dell’Ordine dei medici della provincia di Forlì-Cesena, spiegherà cosa significa ‘medicina di genere’. La parola passerà poi a Marina Mengarelli Flamigni, sociologa, rappresentante dell’associazione Luca Coscioni, della consulta di bioetica onlus e della consulta laica forlivese: al centro dell’intervento la figura del marito ‘Carlo Flamigni, femminista e amico delle donne. Esistono davvero gli uomini femministi?’.

Infine una relatrice ‘di casa’: se l’anno scorso fu la scienziata e docente universitaria Chiara Barbieri a tenere alto l’onore di Castrocaro, sabato sarà protagonista la brillante Greta Bagnolini, che vanta un dottorato in scienze farmaceutiche, è assegnatista di ricerca all’Università di Bologna e parlerà di ‘Medicina di precisione: la letalità sintetica come strumento della chimica farmaceutica’.

Il convegno si aprirà con i saluti del sindaco Francesco Billi e del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della Valle del Montone, Antonio Citro.

E’ prevista la partecipazione delle classi terze della locale scuola media Dante Alighieri. L’ingresso è libero.

"Al pari della prima edizione del convegno, – commenta Carla Grementieri – desideriamo mettere in luce giovani donne castrocaresi e terrasolane che si sono fatte strada nell’ambito scientifico e non. Come accaduto lo scorso anno con Chiara Barbieri, questa volta consegneremo la tessera di socia onoraria a Greta". Di buon auspicio, se si considera che la prima socia ad honorem di voceDonna fu Rita Levi Montalcini...

Francesca Miccoli