Donne protagoniste al Verdi con ‘Sono state quelle del bar’

Va in scena domani (ore 21) al Verdi di Forlimpopoli lo spettacolo ‘Sono state quelle del bar’ proposto dal Teatro delle Forchette; testo e regia di Vally Sedioli, audio di Giorgia Bolcioni, luci di Stefano Naldi e consulenza coreografica di Laura Cappelli. Cosa può succedere a delle signore di una certa età che si vedono al bar per parlare e sparlare di quello che le circonda? Nulla di eccezionale normalmente, ma quando vengono a sapere dalla cameriera che è necessario raccogliere una quota importante di denaro per salvare una giovane vita, danno una scossa alla grigia routine dei loro incontri e decidono di compiere addirittura una rapina in banca. Ovviamente il colpo non va a buon fine, tuttavia le signore riusciranno a raggiungere lo scopo perché la fortuna le premierà comunque in altro modo.

La commedia si sviluppa attraverso le trovate spesso bizzarre delle protagoniste, che con le loro idee campate per aria e a volte divergenti rendono divertente il fluire degli avvenimenti e dipingono, con le loro personalità, un mondo fantasioso di donne pronte a riprendersi in mano la vita. Biglietto intero 20 euro, ridotto 15 (info 0543.1713530, 339.7097952, 347.9458012 e info@teatrodelleforchette.it).

Matteo Bondi