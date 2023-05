Dopo la Meloni, arriva Tajani Il vice premier incontra le imprese

Dopo la visita della premier Giorgia Meloni, oggi a Forlì arriverà in missione Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri. La visita inizierà con una riunione presso il comitato operativo comunale sulla situazione di emergenza alle 18.30. A seguire, nella sala consiliare, Tajani incontrerà col sindaco Gian Luca Zattini i rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo e camerale delle province romagnole. Il vice premier illustrerà le misure di finanza agevolata e di iniziative promozionali che, su sua indicazione, la Farnesina ha deciso di mettere in campo a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza.

La Regione Emilia-Romagna ha intanto chiesto al Governo lo stop alle tasse per i cittadini e le aziende delle zone colpite. Si tratta di sospendere e rinviare i termini per il pagamento di imposte e contributi per i comuni nei quali non è possibile proseguire, al momento, le normali attività economiche e sociali. Nell’elenco trasmesso a Roma figurano tutti i 15 comuni del Forlivese. Il requisito dunque è l’oggettiva impossibilità di continuare a garantire lo svolgimento delle attività produttive o la vita sociale della popolazione.

Si ampliano le azioni rivolte a far giungere finanziamenti alle imprese danneggiate. Confindustria Romagna ha incontrato i parlamentari del territorio e l’assessore regionale Vincenzo Colla. L’associazione si è da subito fatta parte attiva, contattando in questi giorni la totalità dei circa 900 associati nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Il Comitato di presidenza ha inoltre deliberato l’istituzione di un fondo straordinario per abbattere i contributi associativi per le imprese colpite dall’alluvione. "Ci siamo immediatamente attivati già in questa prima fase di emergenza – dice Giovanni Baroni, presidente Piccola Industria – e, in stretto raccordo con Confindustria Emilia-Romagna, stiamo contribuendo alla raccolta e alla distribuzione dei primi aiuti concreti, come pompe idrovore e vaschette per alimenti".

Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ritorna sulla missione del presidente del consiglio Giorgia Meloni, l’altro ieri in Romagna. "Ha portato un abbraccio e un conforto di cui avevamo bisogno e che è stato molto apprezzato dalla popolazione – scrive la parlamentare –. Ci tengo a ringraziare il nostro presidente per essere venuta di persona a vedere quanto accaduto. Grazie per la vicinanza e per le parole di conforto e sostegno espresse nei confronti della popolazione, ma soprattutto per le rassicurazioni sull’impegno rapido e concreto da parte del Governo a sostegno di cittadini e imprese".