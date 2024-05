Dorelan, due nuovi spot con Federica Pellegrini

La campionessa olimpica Federica Pellegrini è protagonista di due nuovi spot pubblicitari dell’azienda forlivese Dorelan, leader nella produzione di sistemi letto (bedding). Sono in onda da ieri i due capitoli ‘La rigenerazione’ e ‘La performance’ a completare la campagna pubblicitaria ‘Entra in modalità Dorelan’, che racconta i pilastri fondamentali dell’azienda attraverso i valori comuni della nuotatrice azzurra.

"Questa serie di spot – racconta Federico Bertini, direttore marketing –, con la straordinaria presenza di una campionessa come Federica Pellegrini, sottolinea il ruolo cruciale di un riposo di qualità per il nostro benessere e invita a prendere in considerazione scelte consapevoli per elevare e arricchire la nostra esperienza di vita, grazie a qualità, funzionalità e stile. Questa campagna racchiude i principi ispiratori della nuova collezione ‘mysleep personae’, che la nostra azienda promuove da sempre".

‘La rigenerazione’ è un viaggio olistico, di meditazione e appunto di rigenerazione di corpo e mente. "Galleggiare come a filo d’acqua, nel comfort di un materasso che nasce con l’intento di ripristinare l’equilibrio psicofisico – spiega l’azienda – disturbato dalle sfide di ogni giorno migliorando la qualità del riposo.

‘La performance’ è una carica di dinamicità dedicata a chi ama lo sport: la qualità del sonno, infatti, è un fattore fondamentale per il recupero di un corpo attivo come quello di un atleta o di chi pratica attività fisica, al punto da determinare un miglioramento delle performance. "Un principio che si trasforma in un’esperienza tangibile con re:active, il primo concept di materasso progettato scientificamente per migliorare il riposo degli sportivi e massimizzare il recupero. E’ nata così la nuova linea ‘timeless’ – conclude Dorelan –, con l’intento di rispondere alla promessa di far dormire bene tutte le persone".

Gianni Bonali