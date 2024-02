Due corsi in vista: foto-illustrazione e laboratorio sul teatro per i bimbi

Al Teatro Testori di Forlì sono in programma due corsi di formazione dedicati agli adulti, che si terranno a partire dal 16 febbraio. Il primo corso è di carattere bibliografico, dedicato alla foto-illustrazione e fotografia nel libri e negli album illustrati: avrà luogo lo stesso venerdì 16 febbraio e il 1° marzo (dalle ore 17 alle 20) e lo terrà l’autrice e illustratrice riminese Marianna Balducci; i due appuntamenti avranno come oggetto il rapporto fra le foto e le illustrazioni con la narrazione per approfondire in tal modo le tematiche. Sarà un modo anche per confrontarsi su temi da sviluppare anche in classe. Il corso è particolarmente adatto agli insegnanti, per trovare sollecitazioni nelle attività didattiche, ma interesserà pure appassionati e professionisti amanti dei libri illustrati. Il costo del laboratorio è di 35 euro e sono ammesse al massimo 15 persone.

Poi il 17 febbraio sarà la volta del laboratorio dedicato a educatrici ed educatori dell’infanzia da 0 a 6 anni (orario 14.30-17.30) e sarà tenuto dall’attore e formatore Andrea Buzzetti. Il laboratorio intende esplorare le emozioni e le possibilità fisiche con l’obiettivo di superare i propri limiti attraverso la curiosità e lo stupore ampliando, in tal modo, le relazioni coi bambini fino a 6 anni. Il laboratorio costa 40 euro ha un totale previsto di 15 partecipanti. Attualmente sono aperte le iscrizioni e vi sono ancora posti disponibili. Info: mail progetti.teatro testori@elsinor.net e tel. 0543.722456 (orario 9-13 e 15-17).

Rosanna Ricci