Due visite guidate al Maf alla scoperta di anfore e mosaici

Il Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ propone per la giornata di domani una doppia visita guidata alla scoperta dei ‘Tesori del tempo: anfore e mosaici di Forlimpopoli’. Il primo appuntamento è per le ore 11, mentre la seconda visita si terrà a partire dalle 17. Sarà l’occasione per scoprire la storia della cittadina artusiana attraverso i reperti custoditi all’interno del museo, che documentano il passato del territorio dal paleolitico fino all’età rinascimentale.

Ogni visita guidata durerà circa un’ora. Quota di partecipazione 5 euro; biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 12 euro. I bambini fino ai 5 anni non pagano (info tel. 337.1180314, mail maf@ comune.forlimpopoli.fc. it).