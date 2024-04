È la domenica dei Green City Games

È in programma oggi la Green City Trail, che Forlì Trail organizza per l’ottavo anno di seguito: si tratta di una corsa/camminata non competitiva lungo l’argine del fiume Ronco, con ritrovo al parco del Ronco Lido. Il Green City Trail è un evento sportivo a scopo benefico, quest’anno favore dello Ior, che vanta una fortissima adesione nelle precedenti edizioni e che in questa prevede una importante novità: in collaborazione con Romagna Wild Race si aggiungono due percorsi di Obstacle Course Race, corsa ad ostacoli per atleti ‘spartani’. Green City Games si propone quindi come giornata di relax e sport all’aria aperta, adatta a tutta la famiglia, animali domestici compresi, per appassionati di corsa e di trekking, occasione per immergersi nel verde del parco fluviale del Fiume Ronco. Da segnalare la presenza di truck food e il partner dell’evento Radio Bruno con dj set e musica.