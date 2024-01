Ecco dove e come acquistare i biglietti per lo spettacolo

È possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo ’L’Illusionista’, diretto da Arturo Brachetti in scena domani alle 18 al teatro Diego Fabbri di Forlì su www.vivaticket.it, o allo 0543.26355 oggi ore 11-13 e 16-18. Il prezzo è di 28 euro per gli adulti, 15 per i ragazzi fino ai 12 anni. È attiva anche la promozione ‘Family’

(un adulto e un bambino) a 37 euro. Luca Bono,

già Campione Italiano di Magia a soli 17 anni e laureato a

Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar della magia, è considerato il

talento magico più interessante della sua generazione.