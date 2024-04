Ecco i 32 candidati e le loro professioni. Il più giovane ha 21 anni

Questo l’elenco dei 32 candidati, con anno di nascita e professione, che correranno nella lista Alleanza Verdi, Sinistra e Reti Civiche a sostegno di Graziano Rinaldini. Diana Scirri (1996), laureata in Conservazione e Restauro, attivista di Fridays for Future; Milad Jubran Basir, detto Milad Taibeh (1960) ex dirigente sindacale; Marina Assirelli (1961), pensionata, ex dipendente delle Poste; Francesco Allegrini (1954), ex infettivologo e volontario presso Cri e Lila; Carmen Barasi (1955), pensionata; Gaetano Avallone (1956), biologo, specialista in analisi delle acque; Luisa Bassi (1962), sindacalista; Giacomo Casadei (1987), antropologo, lavora presso il Museo San Domenico; Maria Grazia Creta (1966), avvocata e dipendente regionale; Danilo Derni (2003), studente; Fulvia Fabbri (1961), ex insegnante e volontaria; Fabrizio Franceschelli (1960), medico oculista; Silvia Giardini (1967), insegnante e traduttrice; Giancarlo Giunchi (1955), libraio e attivista culturale; Giancarla Grementieri (1949), femminista, ex biologa; Andrea Gulminelli (1954), ex agente polizia provinciale, naturalista; Debora Guardigli (1965), sociologa, funzionaria statale; Oreste Lugaresi (1959), ragioniere, presidente dell’Inter club.

E ancora: Nabila Hamdaoui El Borouj (1994), manager store in azienda elettronica; Franco Pardolesi (1955), giornalista e presidente della squadra amatoriale Club Forza Forlì, tra i fondatori del Forlì Calcio; Giovanna Intelisano (1951), funzionaria amministrativa e dirigente sindacale, ex componente della Commissione pari opportunità della Provincia e poi del Comune di Forlì; Giuseppe Pontillo (1957), pensionato e volontario in ambito culturale; Francesca Lanzoni (1994), insegnante scuola dell’infanzia; Alessandro Ronchi (1980), laureato in Scienze dell’informazione, funzionario informatico, fa parte della direzione nazionale di Europa Verde; Cristina Mengozzi (1973), dirigente d’azienda, portavoce Europa Verdi Forlì-Cesena; Andrea Ruscio (1988), attivista per i diritti civili; Serena Milletti (1981), femminista, infermiera; Claudio Silvestri (1977), biologo e collaboratore tecnico in Arpae; Monica Veronica Padurean (1975), artista e pittrice, attivista per i diritti civili; Stefano Silvestroni (1966), vivaista e tecnico del verde; Roberta Rondoni (1974) infermiera presso l’Ausl Romagna; Alessandro Tassinari (1998), scrittore, laureato in Lettere, volontario nel servizio civile.

p.m.