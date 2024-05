Ecco il ’mockumentary’ su Testori con musiche del maestro Sabiu

Sarà proiettato domani alle 21 alla Fabbrica delle Candele il mockumentary ‘Tu lo conosci Testori?’, diretto da Andrea Petrini, prodotto dall’associazione Di scena in scena in collaborazione con Onda Film. Il lungometraggio racconta le vicende di un gruppo di aspiranti videomaker che partecipano a un corso di ‘Digital storytelling’. Il loro compito? Realizzare un film sull’autore Giovanni Testori in occasione del centenario della nascita. C’è solo un problema: nessuno di loro ha idea di chi sia. Da qui prendono il via le avventure di questa ‘armata Brancaleone’ che cerca informazioni su di lui.

Il mockumentary è un film di finzione che ricalca i moduli stilistici e narrativi tipici del documentario, con intenti parodici. ‘Tu lo conosci Testori’ nasce durante le dieci reali lezioni del laboratorio di ‘Digital storytelling’ che si è svolto alla Fabbrica delle Candele da dicembre a marzo, dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni. Le musiche sono composte dal maestro Marco Sabiu (nella foto) e il progetto ha beneficiato del sostegno del Comune di Forlì. La proiezione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al 392.0355761.