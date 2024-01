Ecco il primo Riva full electric: "Innovazione e sostenibilità"

"Il 2024 di Ferretti Group inizia all’insegna di innovazione e sostenibilità, le principali coordinate della nautica del futuro. El-Iseo, il primo Riva full electric, è la dimostrazione che il cantiere più prestigioso del mondo è anche quello che raccoglie e vince le sfide della contemporaneità. Qui a Dusseldorf abbiamo presentato in anteprima mondiale anche wallypower50, altra dirompente novità che arricchisce la gamma Wally". Dal salone nautico di Dusseldorf, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della nautica, Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group, traccia la rotta del futuro. Il 2023 è stato un anno importante per il colosso della nautica di lusso, che dopo avere chiuso l’esercizio del 2022 con risultati eccellenti, ha completato la procedura di dual listing su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella su Hong Kong. Oggi Ferretti Group è una vera public company con oltre il 50% del capitale sul mercato, sostenuto da qualificati investitori italiani e internazionali. "Sviluppo sostenibile significa anche ampliare la nostra capacità produttiva, realizzando spazi e strutture in cui le persone possono lavorare nelle migliori condizioni – ha detto Galassi –. A dicembre abbiamo inaugurato la nuova area della Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona e stiamo investendo nel polo produttivo di Ravenna, oltre 70mila metri quadrati. Il 2024 di Ferretti Group è appena iniziato, promette grandi cose". Parallelamente a un’ottima situazione economico-finanziaria, come testimoniano i dati dei primi nove mesi del 2023 (ricavi a 856,4 milioni, più 9,8% rispetto ai primi nove mesi dell’anno prima), è anche un anno di novità dal punto di vista della capacità produttiva, con un incremento del 20% in termini di superficie, merito di ristrutturazioni e acquisizioni che hanno reso possibile ottenere oltre 425,4 migliaia di metri quadrati nel primo semestre del 2023. Tutti gli occhi restano puntati sulle anteprime mondiali, a partire da Riva El-Iseo, versione a propulsione completamente elettrica del celebre Iseo. Dopo la presentazione del prototipo a Montecarlo, il primo modello del segmento E-Luxury è pronto per la commercializzazione. Il salone tedesco ha visto poi il debutto mondiale del wallypower50. Grandi novità anche in casa Ferretti Yachts con il nuovo Ferretti Yachts "Infynito 80". Marco Principini