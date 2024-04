Ecco ‘Impegno comune per Premilcuore’

La sindaca uscente di Premilcuore, Ursula Valmori, che aveva già annunciato di ricandidarsi, ora ufficializza il nome della lista civica, ‘Impegno comune per Premilcuore’, le linee del programma e i nomi dei 10 candidati consiglieri. Spiega Valmori: "Siamo un gruppo di persone provenienti da percorsi personali, professionali e culturali diversi e che si sono incontrate per sensibilità, valori e obiettivi in comune, ma soprattutto una visione di lungo periodo sul futuro di Premilcuore. La nostra azione politica ha due visuali: una che guarda a terra, attenta ai problemi dell’oggi (sanità, scuola, manutenzione del territorio, decoro urbano, ecc.), l’altra che guarda avanti, lontano, per immaginare il futuro della nostra comunità".

La parola d’ordine, come è nel titolo della lista, è ‘impegno’, mentre il logo si fregia di tre colori base (bianco, rosso, nero) e dell’immagine riferita alla Grotte Urlante del fiume Rabbi. Il programma propone innovazione e progettualità. "I finanziamenti devono essere investiti in progetti di ampio respiro, che portino un reale beneficio strutturale e non essere spesi per l’ordinaria amministrazione". Il programma della lista si basa su quattro pilastri: internazionalizzazione, formazione, turismo e cultura.

"Proponiamo un modello turistico sostenibile – spiega Valmori –, che faccia leva sulla creazione di un sistema coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la cultura e che si basi sulla capacità di valorizzare il territorio, con azioni di marketing attivo a livello nazionale ed internazionale". Per raggiungere questi obiettivi, "occorre migliorare la qualità della vita locale, la salvaguardia e la manutenzione del territorio, l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, la conservazione del patrimonio naturale, la promozione di una maggiore consapevolezza rispetto al valore dei nostri beni paesaggistici e culturali e, ancora, la valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica e della ristorazione, come forma di cultura materiale". Di qui lo slogan che interpreta questo spirito: "Se ami il tuo territorio, partecipa al suo progresso".

A sostegno della candidata sindaco Ursula Valmori, 53 anni, laurea in lingue e in aspettativa dal 2019 come responsabile di risorse umane in una società toscana, si presentano 10 candidati consiglieri: Gioele Fabbri, 43 anni, vicesindaco uscente e presidente della Cooperativa Ridolla; Cinzia Mengozzi, 53 anni, commerciante; Giovanni Santoni, 71 anni, ex medico di base in paese per oltre trent’anni; Donia El Alja, laureanda in giurisprudenza, rappresentante della comunità marocchina; Gabriele Conti, assessore uscente, 65 anni, geometra; Alessandra Palaiesi, 52 anni, ristoratrice; Stefano Renzi, 53 anni, presidente della Società Sportiva; Francesca Colucci, 52 anni, insegnante dell’infanzia; Luca Santunione, laureando 22enne, rappresentante dei giovani; Roberto Leoni, 58 anni, perito tecnico, consigliere uscente del Comune e dell’Unione dei Comuni. In caso di vittoria la giunta uscente sarà riconfermata.