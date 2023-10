Ecco ’La Bottega dei Diaz’: "Tradizione e creatività"

Nel cuore della città ha alzato da poco le saracinesche un nuovo locale, un po’ bottega un po’ ristorantino: si tratta della ‘Bottega dei Diaz’ dell’omonimo corso al civico 118. Il sogno di Elisa Petrini e Alessandro Zoli, marito e moglie residenti a Meldola, si è avverato: "Il nostro desiderio era aprire un locale che combinasse una piccola ristorazione con piatti ricercati ma non snob – spiega col sorriso Elisa –, e una bottega dove poter fare la spesa con prodotti a km zero. Cerchiamo di dare un servizio di qualità scegliendo alimenti fuori dalla catena di produzione industriale come formaggi, pane e vini del territorio".

Pochi minuti e si assiste a un bel via-vai di persone, alcuni clienti abituali e altri solo curiosi di vedere il nuovo locale e i suoi prodotti di nicchia frutto di un’attenta selezione. Elisa e Alessandro accolgono tutti con il sorriso ma ci sono stati momenti faticosi: "L’idea è nata due anni fa – spiegano –, abbiamo fatto grandi sacrifici per aprire perché prima l’immobile era un supermercato e ha dovuto cambiare destinazione d’uso. Abbiamo versato tante lacrime perché, quando si tratta di ristrutturare salta sempre fuori qualche problema e la burocrazia non aiuta". Completamente ristrutturato, il locale ha però mantenuto un legame con il passato: lo testimoniano gli antichi affreschi sul soffitto che donano all’ambiente un’atmosfera curata. "Vogliamo che qui tutti si sentano a casa, noi ci metteremo il massimo dell’impegno per dare valore a questo bellissimo centro storico" sottolinea Elisa. Anche il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, ha espresso apprezzamento per l’impresa: "Elisa e Alessandro hanno deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura, auguro a questi ragazzi meldolesi un grande in bocca al lupo".

La ‘Bottega dei Diaz’ è aperta dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 21: oltre alla spesa con frutta e verdura di stagione, formaggi e salumi da produttori locali, è possibile pranzare con primi fatti in casa e piatti vegetariani; è anche possibile gustare un aperitivo con un buon bicchiere di vino. La conduzione familiare da sola non basta, così la coppia pensa di allargare lo staff per aprire la cucina anche a cena: "Gli orari sono ancora in fase di rodaggio, amplieremo le fasce orarie appena troveremo una cuoca per la sera, è importante che sia in linea con la nostra filosofia: la tradizione romagnola che strizza l’occhio alla creatività e alla sperimentazione".

Valentina Paiano