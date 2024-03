Ecco le aperture in città e collina

Domani e domenica, dalla mattina fino alla sera, tornano le Giornate Fai di Primavera. A Forlì, per l’occasione, sarà aperta la Banda d’Italia (corso della Repubblica) dalle ore 9 alle 12,30 (ultimo ingresso ore 12) e dalle ore 14 alle ore 17,30 (ultimo ingresso ore 17). Si precisa che le visite avranno luogo per gruppi di 15 persone per volta e previa presentazione di documento di identificazione. L’accesso non è fruibile a portatori di handicap causa barriere architettoniche che impediscono l’accesso. Poi sarà visitabile la chiesa di Santa Maria del Fiore (via Ravegnana) dalle ore 9 alle 13 (ultimo ingresso ore 12,30) e dalle ore 14 alle ore 17,30 (ultimo ingresso ore 17) Domenica: le visite sono sospese la mattina per le celebrazioni religiose. Nel pomeriggio visite dalle ore 14 alle ore 18 (ultima visita ore 17,30). A Civitella di Romagna sono visitabili la Chiesa di Sant’Apollonio e quella di San Filippo.