Ecco tutte le deleghe del ’Garavini bis’

La sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, da poche settimane confermata per il secondo mandato alla guida del Comune artusiano, ha presentato la sua rinnovatissima giunta nel pomeriggio di ieri in occasione della prima seduta del nuovo consiglio comunale.

Dopo vari mesi di discussioni, anche polemiche e incontri pre-elettorali, pure con l’ipotesi delle primarie per designare appunto il candidato sindaco per lo schieramento di centrosinistra, il quadro si è ricomposto e il Partito democratico ha poi ricandidato la sindaca uscente, vincitrice alle urne col 60,3% dei voti. La Garavini ricomincia così la sua nuova avventura amministrativa, riprendendo in mano i progetti per il futuro della cittadina.

Il primo atto è dunque la nomina ieri della nuova giunta, con l’attribuzione delle relative deleghe, che la affiancherà nei prossimi cinque anni di amministrazione. Una squadra totalmente riformata, composta da: Enrico Monti, nominato vicesindaco e assessore a cultura, sport, promozione turistica, digitalizzazione della pubblica amministrazione e politiche per la sicurezza del territorio; Aride Poletti, che si occuperà direttamente di lavori pubblici, viabilità, gestione e manutenzione del patrimonio, attività produttive, agricoltura e protezione civile; Carlotta Artusi, a cui sono stati assegnati i settori di politiche educative e per la prima infanzia, politiche giovanili, promozione dell’educazione civica, pace, legalità e dare futuro alla memoria; Elisa Bonavita, il cui assessorato tratterà di politiche sociali, inclusione e salute, personale e riorganizzazione amministrativa oltre che di politiche per la parità di genere; Paolo Liverani, che invece si occuperà di ambiente e manutenzione del verde, politiche di sostegno alla transizione ecologica, trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile, partecipazione e associazionismo, benessere animale e servizi cimiteriali. La sindaca Garavini ha invece riservato per sé le materie dell’urbanistica e dell’edilizia, del bilancio e delle società partecipate.

Per l’opposizione di centrodestra sono poi intervenuti l’ex candidato sindaco Raffaele Montalti e, per gli altri consiglieri di minoranza, Gianluca Zannoni, che hanno criticato la Garavini giudicando l’intervento molto generico e inadeguato. Zanoni ha puntato il dito in particolare sulla partecipazione dei consigli di zona, ritenuta del tutto deficitaria, e sui vari punti ritenuti incompiuti del precedente mandato.