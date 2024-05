Edelweiss Jolly fuori ai quarti dei playoff

Prima Categoria. Disco rosso per la formazione dell’Edelweiss Jolly nei quarti di finale dei playoff regionali. La squadra allenata da mister Bertaccini è stata eliminata dal X Martiri Porotto Ferrara che si è imposta, allo stadio Gugnoni di Meldola per 0-1 grazie al gol al 41’ del secondo tempo di Bigoni. Nelle altre gare: Smile Formigine-Sorbolo Parma 1-0, Sannazarese Piacenza-Masone Reggio Emila 1-0 e Valsetta Lagaro Bologna-Riccione 1926 0-1.

Terza Categoria. Conclusi anche i playoff del campionato di Terza Categoria del girone di Forlì e Cesena, che aveva visto il Bagnolo eliminato in semifinale per mano del Torresavio (0-1). Nell’ultimo atto l’Alfero, pareggiando in casa per 1-1 il match con gli stessi cesenati, ha conquistato la prima posizione nella graduatoria dei ripescaggi con molte possibilità di disputare il prossimo campionato di Seconda Categoria nella prossima stagione 2024-25.