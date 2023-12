Electro Sound Parade all’ex cinema Mazzini

L’ex cinema Mazzini, in corso della Repubblica, torna a vivere, stasera alle 22, con la musica degli Electro Sound Parade. La band forlivese, nata nel 2020 e capitanata da Mat Lehmann, presenterà per la prima volta in anteprima i suoi brani inediti tratti dall’album di debutto terminato pochi giorni fa. Il disco vanta molte eccellenti collaborazioni, il mixaggio è di Riccardo ‘Paso’ Pasini dello Studio73, il mastering, invece, è a firma del produttore danese Jacob Hansen degli Hansen Studios; infine, la grafica e la copertina dell’album sono opera dello svedese Niklas Sundin e della forlivese Letizia Polidori. Il lavoro ha visto anche la partecipazione del maestro e contrabbassista Sergio Grazzini. Il gruppo è formato da Antonio Cirincione e Lorenzo Fini alle chitarre, Simone Benati al basso, Michele Naldini alla batteria e dal frontman Mat Lehmann. Dopo un periodo difficile per gli artisti, il concerto di domani promette una serata all’insegna del metal e del rock, infatti, oltre agli Electro Sound Parade saliranno sul palco anche i Gatecloser con il loro nuovo singolo ‘Ascendancy’; ma non è finita qui, perché l’evento proseguirà con i dj, Ursus, Ash e A. Giuliani.

Il costo del concerto è di 10 euro con una consumazione inclusa. Per informazioni: Fabio al 338.2032397.

Valentina Paiano