Elezioni, ecco la squadra del candidato Freddi (Pd)

Questa sera a Premilcuore, alle 20.30 nella sala Ricci del Centro visita del Parco nazionale, il candidato sindaco Roberto Freddi presenterà la lista civica di centrosinistra ‘Amare Premilcuore’. Freddi, 69 anni, attualmente responsabile del circolo locale Pd e consigliere comunale uscente di minoranza, ha alle spalle una lunga esperienza politica e amministrativa nel comune dell’alta valle del Rabbi, dove in passato è stato anche assessore. "Ho deciso di candidarmi a sindaco – spiega – per mettere a disposizione della nostra comunità oltre 40 anni di esperienza maturata nel corso della mia attività di direttore della Cooperativa Territorio e Ambiente (Cta)".

Ecco i nomi della lista: Francesco Milanesi, 73 anni, già sindaco per due mandati, per molti anni medico del paese e consigliere di minoranza uscente; Salvatore Valente, 75 anni, già comandante della locale stazione forestale e impegnato nel mondo del volontariato, in particolare nel Soccorso alpino; Anna Rita Mantini, 62 anni, farmacista; Stefano Ruggeri, 45 anni, operaio del verde; Federico Turchi, 38 anni, già consigliere comunale, impiegato amministrativo dell’Ausl; Nika Mark, nato in Albania 52 anni fa, operaio forestale; Bruno Tassinari, 61 anni, imprenditore agricolo e forestale; Lidiano Biserni, 65 anni, imprenditore agricolo; Giuseppe Bosi, 62 anni, pensionato; Filippo Ruggeri, 20 anni, impiegato amministrativo.

Il programma della lista ‘Amare Premilcuore’ prende in esame sanità (in particolare la mancanza di un medico di base in paese), scuola e formazione, volontariato e associazionismo, tasse comunali, ambiente, turismo e territorio, agricoltura e attività produttive ed economiche. Sul punto della scuola, in particolare riguardo alle pluriclassi nelle medie, precisa Freddi: "Valuteremo con i genitori quale sia la soluzione da adottare".

Poi aggiunge: "Il programma elettorale non può prescindere da un continuo e costante ascolto e dialogo con i cittadini sulle problematiche del paese".

L’8 e 9 giugno i cittadini di Premilcuore si troveranno di fronte a tre liste e tre candidati sindaco: ‘Impegno comunale per Premilcuore’ di Ursula Valmori, prima cittadina uscente; ‘Tradizione e Progresso’, di Sauro Baruffi, fino ad un anno fa vicesindaco per quattro anni; ‘Amare Premilcuore’, di Roberto Freddi. Con tre candidati a sindaco in campo che cosa potrebbe succedere? Il vincitore potrebbe arrivare primo per pochi voti. Come è già avvenuto in passato, quando nel 2009 il compianto Luigi Capacci del centrosinistra vinse per 2 voti, su Damiano Bartolini del centrodestra.